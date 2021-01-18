Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН все еще на повестке дня

Россия не отказалась от идеи проведения саммита лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, встреча пройдет, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

"Вы знаете о нашей инициативе - инициативе президента России Владимира Путина - провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН​​​. Все остальные лидеры стран-членов "пятерки" позитивно отреагировали на такое предложение", - напомнил Лавров.

Пандемия коронавируса не позволила провести такую встречу в очном режиме. "Рассчитываем, что, как только эпидемиологическая ситуация позволит, такая встреча в верхах состоится", - отметил глава МИД РФ.

По его мнению, вопросы, касающиеся кибербезопасности, свободы СМИ, прав человека и другие, которые в последнее время обсуждаются в рамках узких групп стран, должны "вернуться под сень зонтика ООН".