Лавров считает Францию и ФРГ причастными к отсутствию прогресса в Донбассе

Ответственность за отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений лежит не только на Киеве, но и на Париже и Берлине, которые не могут и не хотят повлиять на власти Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности", - отметил глава российского МИД.

Лавров напомнил, что Украина не выполняет ни Минские и ни нормандские соглашения по Донбассу. Более того, из Киева звучат заявления, что их не нужно выполнять или можно выполнять только частично.

"Для меня главное понять, что думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что властям Украины должно быть стыдно за то, что обмен пленными по принципу "все на все" так и не был выполнен. Позиция Киева резко контрастирует с тем, что делают ДНР и ЛНР. "В ближайшее время они планируют просто в духе доброй воли передать часть удерживаемых украинских граждан Киеву", - рассказал Лавров.