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На смартфоны Honor в России вернется привычный Android

Текст:   Антон Благовещенский
18.01.2021,  
11:15
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Уже грядущей весной под брендом Honor планируется представить новую линейку смартфонов, на которых будут работать привычные многим пользователям сервисы Google Play.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, устройства будут продаваться и в России. При этом фирменный магазин приложений App Gallery от Huawei на новых моделях Honor устанавливаться не будет - он сохранится на ранее вышедших девайсах.

Представители Honor, Huawei и Google не прокомментировали эту информацию, однако слухи о возвращении сервисов Google Play на смартфоны Honor ходили и ранее. Так, в октябре 2020 года аналитики предположили, что Huawei может продать принадлежащий ей бренд Honor, и этот шаг может способствовать возвращению сервисов Google.

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Напомним, что на Huawei решением властей США еще в мае 2019 года были наложены санкции, в результате которых китайский производитель лишился доступа к многим американским технологиям, включая производство чипов и использование ПО.

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