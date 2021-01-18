Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.01.2021 10:10
Рубрика: Легковые авто

Немцы в шоке: как китайские электрокары Suda разрешили продавать в ФРГ?

Текст: Константин Руссов
Фото: ADAC Фото: ADAC
Фото: ADAC

Китайская компания Suda Electric Vehicle Technology начала в 2020 году экспорт электрокаров в Европу, которые были протестированы ADAC - крупнейшей общественной организацией автомобилистов Германии. Вывод - однозначно не покупать.

Фото: www.twitter.com
Мойщик разбил Ferrari за 300 тысяч евро

В ADAC задаются вопросом: как такое вообще можно было сертифицировать для эксплуатации на европейских дорогах, когда электрокар Suda SA01 элементарно не оснащён подушками безопасности, системой стабилизации движения, ассистентом торможения и рядом других помощников, которые устанавливаются даже на бюджетные автомобили. Да, даже у ремней безопасности нет функции преднатяжения.

Закономерным итогом такой скудной комплектации является результат краш-теста: при лобовом столкновении на скорости 64 км/ч голова и грудной отдел водителя встречаются с рулевым колесом, что приводит к серьёзным травмам. После сымитированной аварии проём передней левой двери и сама дверь были настолько деформированы, что не открылись. Также эксперты выделили отсутствие защиты от поражения спасателей электрическим током.

Езда на Suda SA01 тоже то ещё удовольствие: старт с места при большинстве сценариев происходит с пробуксовкой, во время совершения резких манёвров или езде по скользкому покрытию автомобиль становится трудно управляемым, тормозной путь слишком длинный.

Итак, почему же при всех минусах Suda SA01 разрешили продавать в Германии? Дело в том, что это так называемая "малая серия", которая проходит по более низким критериям безопасности, но таких машин может импортироваться не более тысячи.

В Германии Suda SA01 стоит с учётом государственных субсидий 10 390 евро. Мощность электродвигателя составляет 109 л.с., ёмкость батареи - 40 кВт∙ч (примерно 200 км пробега).