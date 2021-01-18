Немецкий блогер прокатился по Нюрбургрингу на старой Lada Niva

Миша Чарудин работает в компании по прокату автомобилей Apex Nurburg на Нюрбургринге, а параллельно ведёт канал на YouTube.

Он доказывал, что может по памяти проехать по треку с закрытыми глазами, одним из первых испытал хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two, но теперь он совершил самый безрассудный поступок в своей жизни - сел в "Ниву".

Чарудин говорит, что его пригласила прокатиться по Нюрбургрингу его девушка Сина. Lada Niva, как известно, большую часть своей жизни оснащалась одним мотором, который установлен и на этом автомобиле. Его мощность - 80 л.с., он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой", внедорожник оснащён системой постоянного полного привода.

Блогер в шутку говорит, что старую Lada для заезда оснастили гоночными шинами, что на самом деле, конечно, не так: колёса "обуты" в резину с большим протектором. Но зато "Нива" лишена заднего дивана, укомплектована спортивными ковшеобразными сиденьями и... бутылкой антифриза.

Больше 120 км/ч Lada Niva не разогналась, но как знать, может, дело просто в нежелании Сины подвергать насилию уши Миши и зрителей? Ведь как пошутил один из зрителей: "Нива" разгоняется, и раздатка говорит: "Эта песня для вас!".