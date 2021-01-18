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18.01.2021 09:01
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании

Текст: Максим Домчев

В интернете опубликован момент с грубым нарушением правил со стороны капитана "Барселоны" Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании.

Фото: RAFAEL MARCHANTE / POOL / AFP
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В решающем матче турнира каталонцы в дополнительное время проиграли "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:3. Решающий удар в первом тайме дополнительного времени нанес Иньяки Уильямс.

В конце второго дополнительного тайма Лионель Месси не сдержался и грубо сыграл против Асьера Вильялибре. Арбитр встречи после просмотра VAR принял решение удалить аргентинца. Опубликовано видео этого эпизода.

Для Месси это удаление стало первым за 753 матча за каталонский клуб. Теперь ему грозит дисквалификация. Ее срок будет определен на заседании соответствующего органа Королевской федерации футбола Испании.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Лионель Месси РГ-Видео

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