Павел Дуров рассказал о правилах использования Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о правилах использования мессенджера и поделился статистикой о том, сколько процентов пользователей Telegram живет в США. Об этом стало известно из поста в его Telegram-канале.

"Последние две недели мир с тревогой следит за событиями в США, - написал Дуров. - Доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества, но мы внимательно следим за ситуацией".

По словам Дурова, условия использования мессенджера прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию. "Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда", - заявил он.

Основатель Telegram сообщил, что в начале января команда мессенджера зафиксировала повышенную активность пользователей из США в мессенджере. "Наша команда действует решительно, пресекая любые американские каналы, которые пропагандируют насилие", - заключил Дуров.