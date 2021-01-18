Первый за много лет снегопад накрыл Стамбул

Стамбул оказался накрыт снегопадом, который начался в субботу вечером и продолжился с перерывами до понедельника. Это дало столь необходимый импульс самому густонаселенному городу страны, страдающему от отсутствия осадков и воды этой зимой, сообщает турецкая газета. Daily Sabah.

Редкий снег был радостью для миллионов стамбульцев, хотя им пришлось наблюдать за снегопадом из окон, поскольку в выходные дни комендантский час из-за пандемии COVID-19 ограничивал людей в своих домах. В понедельник влияние снегопада проявилось в утренний час пик. Движение транспорта в городе остановилось, а спустя несколько часов вернулось к нормальной жизни. Жители Стамбула вышли на улицы, чтобы сделать снимки в популярных местах города, таких как проспект Истикляль. Для детей это был редкий шанс построить снеговика из первого снегопада за несколько лет. По всему городу было размещено около 7000 рабочих и более 1300 снегоочистителей и другой моторизованной техники. Коммунальщики очистили заснеженные дороги и посыпали улицы солью от обледенения. Для этого они использовали 11 тонн соли. Жителей Стамбула просили не выезжать в город на машинах на "летней" резине. Были организованы пункты обогрева и питания для 335 бездомных. Снегопад должен был закончиться к позднему вечеру понедельника. Прогноз погоды показывает пасмурную погоду в Стамбуле с температурой около 10 градусов Цельсия и ниже во вторник и в последующие дни.

Осадки, которые продолжались всего несколько дней, были хорошей новостью для служащих плотин, снабжающих водой более 15 миллионов человек в городе. Всего через несколько недель после предупреждения о засухе в плотинах поднялся уровень воды. Благодаря снегопаду, которому предшествовали осадки в виде дождя, уровень воды в плотинах достиг 30% по сравнению с 20% неделей ранее. В плотине Истранджалар, основном источнике воды для города, уровень воды достиг 84% по сравнению с 32% 10 января. На плотине Алибейкёй, где отступающие воды превратили ее водохранилище в пастбище для животных, уровень воды поднялся до 42%. В целом уровень воды в турецких плотинах с 8 января увеличился в среднем на 10%.