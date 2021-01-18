Поездку Tesla с заснувшим водителем сравнили с "Космической одиссеей"

Внедрение искусственного интеллекта в большинстве сфер человеческой жизни у одних вызывает восторг и удивление, у других - параноидальные страхи. Стоит ли так безоговорочно доверять механическому разуму? Не использует ли он это доверие во вред людям, пусть даже и без корысти для себя?

Поводом для очередной такой дискуссии стало снятое в США видео, где владелец Tesla передал управление машиной автопилоту, а сам настолько расслабился, что спокойно уснул за рулем. Пассажир рядом с ним, заразившись спокойствием и уверенностью водителя, тоже начал клевать носом. Бодрствовал лишь искусственный разум электрокара, внимательно следящий за дорогой и выдерживающий дистанцию с едущим впереди транспортом.

"Автомобиль разогнался до "Космической одиссеи 2001 года" и отключил в салоне подачу воздуха", - предположил один из остряков-комментаторов, и это стало началом для целой серии шутливых параллелей с легендарным фильмом Стэнли Кубрика и диспута о безопасности езды с автопилотом.

После долгих препирательств спорщики все же согласились с тем, что на высокой (под 100 км/ч) скорости автопилот электрокара все еще не очень уверенно считывает дорожные знаки и сигналы светофора, а также неидеально проходит повороты

"И все же если бы я купил Tesla, это было бы буквально только для того, чтобы я мог спать в дороге на работу и обратно каждый день,- признался один из спорщиков. - 70 минут в одну сторону! А иначе какой смысл в автопилоте?"