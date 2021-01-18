Билетной системой Москвы заинтересовались более 25 регионов

Внедрить у себя московскую билетную систему хотели бы более 25 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Городские власти активно интегрируют транспортную карту "Тройка" в другие регионы. По словам заммэра Москвы, главы городского дептранса Максима Ликсутова, в настоящее время по "Тройке" за пределами столицы совершено уже более 180 тысяч поездок. Карта действует в Туле и в пилотном режиме - в Московской области.

Ликсутов перечислил несомненные плюсы использования транспортной карты: пассажирам становится удобнее пользоваться общественным транспортом, а водителям не приходится отвлекаться на поиск сдачи, как это происходит при наличном расчете. Глава дептранса также напомнил, что столичная билетная система в прошлом году была признана лучшей в мире по версии жюри премии Transport Ticketing Awards.