К пятнице в столице потеплеет до +2 градусов

К пятнице в столице может потеплеть до +2 градусов. Теплый воздух принесет атлантический антициклон. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Начнется потепление уже завтра, 19 января. "Во вторник будет теплее, чем в понедельник, а в среду еще теплее, - рассказала Позднякова. - Под влиянием атлантического циклона 21 января температура воздуха в регионе поднимется выше климатической нормы и составит -4...-6 градусов. Также 21 января мы ожидает местами снегопад, он будет умеренным. А 22-23 января в дневные часы потеплеть может до +2 градусов, ночью останется минус. В эти дни также вероятны осадки, скорее всего, это будет мокрый снег или ледяной дождь. На дорогах ожидается гололедица, на крышах возможно образование наледи".

По ее словам, долго тепло не продержится, уже к 25 января метеорологи ждут возвращения морозов. Правда, они будут менее сильные, чем те, что жители столичного региона пережили.

Напомним, что ночь на понедельник 18 января стала самой холодной в регионе за последние 4 года. Воздух в столице остыл до -23,6 градуса.