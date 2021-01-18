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18.01.2021 08:40
Рубрика: Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние четыре года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Фото: iStock
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"Температуры в столице опустились ниже 23,4 градусов. Это примерно на 11 градусов ниже нормы. В первый рабочий день новой недели жителей столицы ожидает облачная погода без осадков и морозы до 19 градусов, в Подмосковье от -16 до -21", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о крепких морозах в Московском регионе на Крещение, 19 января. Ночные температуры составят от 21 до 23, по области до -26 градусов. Дневные будут варьироваться в диапазоне от 12 до 14 мороза, а по области до минус 17 градусов.

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