Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние четыре года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температуры в столице опустились ниже 23,4 градусов. Это примерно на 11 градусов ниже нормы. В первый рабочий день новой недели жителей столицы ожидает облачная погода без осадков и морозы до 19 градусов, в Подмосковье от -16 до -21", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о крепких морозах в Московском регионе на Крещение, 19 января. Ночные температуры составят от 21 до 23, по области до -26 градусов. Дневные будут варьироваться в диапазоне от 12 до 14 мороза, а по области до минус 17 градусов.