Вильфанд: Аномальный холод ожидает столичный регион на Крещение

На Крещение, 19 января, в Московском регионе будет аномально холодно. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет -21…23, по области до -26 градусов. "Днем температура будет в диапазоне -12…14 градусов, а по области до -17", - цитирует ТАСС. Метеоролог уточнил, что такой температурный фон на семь градусов ниже нормы.

Накануне в столичном регионе был продлен "желтый" уровень погодной опасности. Основная причина - гололедица. "Желтый" уровень опасности актуален до 12:00 19 января.