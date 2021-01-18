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Рубрика: Общество

Вильфанд: Аномальный холод ожидает столичный регион на Крещение

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На Крещение, 19 января, в Московском регионе будет аномально холодно. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По его словам, в Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет -21…23, по области до -26 градусов. "Днем температура будет в диапазоне -12…14 градусов, а по области до -17", - цитирует ТАСС. Метеоролог уточнил, что такой температурный фон на семь градусов ниже нормы.

Накануне в столичном регионе был продлен "желтый" уровень погодной опасности. Основная причина - гололедица. "Желтый" уровень опасности актуален до 12:00 19 января.

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