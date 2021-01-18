Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве

В Рязани суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве главного редактора портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. В совершении преступления подозревается муж погибшей. Он был задержан в Тверской области, накануне его доставили в Рязань.

Об этом "РГ" сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Ольга Суркова. По ее словам, мужчина сам пришел в полицию, сообщил о случившемся и не сопротивлялся задержанию.

Подозреваемый в убийстве 37-летний муж погибшей журналистки признался в содеянном. Однако следствию еще предстоит установить все нюансы случившегося и собрать доказательства.

Напомним, тело 33-летней Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире в минувшую пятницу около 23 часов. Основная версия следствия - убийство на бытовой почве. Как подчеркнула Ольга Суркова, с профессиональной деятельностью гибель журналистки не связана.

Подозреваемый в преступлении супруг убитой - житель Тверской области. Семья воспитывала двоих сыновей. По словам коллег, Жанна была очень светлым человеком, журналистом, жаждущим справедливости и честности по отношению к читателям и коллегам. А о случившемся говорят, что женщина систематические подвергалась домашнему насилию. "Жанна никогда не стремилась к конфликтам и все 17 лет верила, что муж изменится и в их семью придет мир и спокойствие. И терпела", - говорят ее коллеги из "Рязань.Лайф". Впрочем, вместе супруги не жили уже несколько месяцев...

Как выяснили следователи, в тот роковой день муж приехал к Жанне "поговорить", детей отправил гулять во двор. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, итогом которой стало убийство. После этого супруг спустился во двор, посадил детей в машину и уехал.

- Дети гуляли во дворе, того, что произошло между родителями, не видели, - рассказала Суркова.

Сейчас дети находятся у бабушки в Тверской области, которой они были переданы временно на попечение.

Жанну Шеплякову похоронят на родине, в Тверской области.