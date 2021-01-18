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Рубрика: Экономика

Станция метро "Каховская" заработает после реконструкции в этом году

Текст: Любовь Проценко
Вот уже почти два года жители района Зюзино на юго-западе столицы живут без своего метро: их станция "Каховская" с марта 2019-го закрыта на комплексную реконструкцию. Но скоро их поездки на автобусах останутся в прошлом. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году "Каховская" снова начнет обслуживать пассажиров. Но уже - в составе южного участка Большой кольцевой линии между "Проспектом Вернадского" и "Каховской".

Осмотрев ход работ, глава города сказал:

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- "Каховская" была самой маленькой веткой метро в Москве, соединяющей радиальные линии. На ней было все три станции, и поезда ходили с интервалом в пять минут - с минимальной загрузкой. Мы приняли решение интегрировать ее в состав Большой кольцевой линии, что придаст ей совершенно новое значение и новые возможности по передвижению москвичей, которые живут рядом. Для этого нам пришлось провести реконструкцию всей линии.

Подтолкнул власти к такому решению активно развивающийся район, по которому проходит ветка. Здесь, в частности, придется переселить по программе реновации жителей 180 домов. Поэтому, отметил мэр, для их комфортного транспортного сообщения по городу потребуются дополнительные мощности.

Как доложил Собянину первый замгендиректора "Мосметростроя" Михаил Арбузов, несмотря на сложности - ремонтировать всегда труднее, чем строить заново, в пустом котловане, все работы идут в соответствии с графиком. Инженерные коммуникации и пути уже заменены, сейчас идет архитектурная отделка. Обновленная "Каховская" точно будет лучше прежней, той, какой была 50 лет назад в момент запуска. На стенах платформ вместо керамической плитки теперь монтируется дорогой мрамор. Внутри колонн - современная начинка из устройств для противопожарной безопасности. На потолке - вместо металлических панелей красивые светильники. И поезда теперь будут ходить гораздо чаще - каждую одну-две минуты. Удобнее станет "Каховская" и для маломобильных пассажиров - в одном из ее вестибюлей установят лифт, связывающий платформу с кассовым залом и выходом на пересечении улиц Азовская и Каховка. А в западном торце строится дополнительный вестибюль - для перехода на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

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Запустив "Каховскую", в 2022 году строители завершат и обновление соседних станций - "Варшавской " и "Каширской". Все же Большое кольцо столичной подземки - самое длинное в мире, власти обещают достроить к 2023 году. Напомню: первые пять станций этой линии в Москве вошли в строй в 2017 году. Сейчас в числе работающих уже 10, еще 11 планируется ввести в строй в текущем году. Всего на семидесятикилометровой БКЛ, расположенной в 10 километрах от существующей Кольцевой линии московского метро, будет 31 станция. Жители отдаленных районов, которые сейчас нередко едут в центр Москвы только для того, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую, будут с ее пуском тратить на дорогу на 30 минут меньше.

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