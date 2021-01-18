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18.01.2021 11:43
Рубрика: Экономика

В московском метро можно будет оплатить проезд лицом

Текст: Ирина Огилько

В московском метро смогут внедрить оплату проезда с помощью сканирования лица. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.

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Как цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в настоящее время идет работа над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро.

"Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим", - сказал Ликсутов.

Он напомнил, что в текущем году на турникетах в метро планируется запустить систему оплаты проезда с помощью биометрических данных лица пассажира (система FacePay).

"На тесте совершали уже 2 тысячи успешных проходов", - отметил заммэра.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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