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18.01.2021 07:42
Рубрика: Общество

В Приморье стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

В понедельник в Приморском крае началась массовая вакцинация от коронавируса. В городах при медучреждениях открыты 11 пунктов вакцинации, куда доставлена вакцина "Гам-КОВИД-Вак", сообщила пресс-служба правительства региона.

Три из 11 пунктов открыты во Владивостоке, при поликлиниках №1, 6, 9. Пункты вакцинации заработали в Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Артеме и Спасске-Дальнем на базе городских больниц, а также на базе Дальнегорской и Октябрьской районных больниц.

Как пояснили в пресс-службе, если на территории нет прививочного пункта, жителям нужно заявить о своем желании вакцинироваться в медучреждение по месту жительства. Данные передадут в пункт вакцинации, откуда пригласят на прививку.

Перенесших COVID-19 жителей Приморья пригласили стать донорами плазмы

"Если в районе нет прививочного пункта, граждан из листов ожидания в пункт вакцинации будут доставлять автотранспортом медицинской организации или предоставленным муниципалитетом транспортом", - рассказали в краевом минздраве, отметив, что данные каждого пациента вносятся в единый общероссийский регистр, после первой аппликации, через 21 день пациента пригласят на вторую прививку.

До конца февраля в Приморье должно поступить около 90 тысяч доз вакцины, рассчитанных на 45 тысяч человек.

По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения края Анастасии Худченко, транспортировка и хранение вакцины осуществляются только при температуре не выше минус 18 градусов. Повторная заморозка вакцины запрещена.

"Фасовка каждого флакона рассчитана на пять человек. Поэтому при вакцинации населения будут формироваться и приглашаться группы, кратные пяти. Допустить розлива вакцины мы не можем", - подчеркнула она.

Как писала "РГ", в Приморье некоторое время назад поступили 800 доз другой российской вакцины "ЭпиВакКорона". Ей привили сотрудников Роспотребнадзора и медработников.

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