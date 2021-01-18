В Саратове суд отправил в больницу мать, выбросившую из окна дочерей

Волжский районный суд Саратова определил женщине, которая выбросила из окна малолетних дочерей, меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском стационаре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, мера пресечения избрана ей до 16 марта.

Ранее на пресс-конференции заместитель руководителя СК по региону Дмитрий Петряйкин сообщил, что судебно-медицинская экспертиза установила у женщины психическое заболевание. Как отметили в СК, в дальнейшем к уголовной ответственности привлекать ее не будут, но суд должен будет решить вопрос о принудительных мерах медицинского характера.

Напомним, 17 октября прошлого года 39-летняя женщина выбросила из окна квартиры на четвертом этаже своих дочерей 5 и 8 лет, после чего ударила себя ножом в грудь. Дети получили травмы, но, к счастью, остались живы. Сейчас они проживают вместе с отцом.