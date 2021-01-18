В Уфе изнасилованная дознавательница потребовала 100 млн компенсации

В Уфе потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании коллегами-полицейскими теперь требует компенсацию за причиненный моральный вред в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ирину Валиеву.

По словам адвоката, даже 100 миллионов рублей никогда не компенсируют тех страданий, которые перенесла потерпевшая.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2018 году после того, как 23-летняя дознавательница обвинила троих высокопоставленных сотрудников полиции в изнасиловании. Все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены из органов внутренних дел.

Вначале троих экс-полицейских приговорили к реальным срокам лишения свободы, но Верховный суд Башкирии полностью освободил двух экс-начальников районных отделов полиции, а третьему фигуранту - смягчил наказание. Это решение было обжаловано, в итоге Шестой кассационный суд общей юрисдикции передал дело в Верховный суд РБ на новое рассмотрение в ином составе судей. Заседание, намеченное на 18 января 2021 года, перенесли из-за плохого самочувствия одного из обвиняемых.