В Уфе дело об изнасиловании дознавательницы пересмотрят 14 декабря

На 14 декабря в Верховном суде Башкирии назначено новое апелляционное рассмотрение уголовного дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело было передано на новое рассмотрение в ином составе судей, а ранее вынесенные приговоры обвиняемым отменены 10 ноября 2020 года Шестым кассационным судом общей юрисдикции, куда обратились с кассационными жалобами потерпевшая, адвокат осужденного экс-полицейского, а также прокурор. Все они выразили несогласие с апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Башкирии от 3 июня 2020 года.

Напомним, уголовное дело об изнасиловании было возбуждено в октябре 2018 года после того, как дознавательница обратилась в СК с заявлением, в котором обвинила трех высокопоставленных коллег в изнасиловании.

Кировский районный суд Уфы приговорил экс-полицейских к реальным срокам лишения свободы - от шести до семи лет в колонии общего режима каждому. Но Верховный суд Башкирии освободил двух экс-начальников районных отделов полиции, а третьему фигуранту уменьшил срок назначенного наказания до четырех лет.