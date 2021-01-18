СК проверит информацию о сексуальном насилии в новосибирском интернате

Новосибирские следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о фактах насилия над несовершеннолетними в детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Как отметили в Следственном управлении СК РФ по региону, речь идет и о сексуальном насилии.

Правоохранителям предстоит выяснить, насколько точны обстоятельства, изложенные в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К слову, на прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с подростком-инвалидом, который провел в этом учреждении около года. По словам родственников мальчика, мать забрала его в состоянии сильного истощения, с синяками и ссадинами на теле и переломами пальцев на руке.