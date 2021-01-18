На Домбае инструктор спас ребенка при сходе лавины

Отдыхающая на Домбае Ирина Милакина из Новороссийска выложила в соцсетях слова благодарности инструктору по горнолыжному спорту Мурату, который спас ее пятилетнего сына Даниила во время схода лавины.

- Героев должны знать в лицо! Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второе день рождение, - сообщила счастливая мама на своей странице в Instagram.

По ее словам, инструктор учил ребенка кататься на склоне как раз в тот момент, когда его накрыло волной снега.

Если бы не его профессионализм и героизм инструктора шансов бы не было, - сообщила Ирина подписчикам.

"РГ" сообщала, что днем на два на трассе горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесии с высоты 2 700 метров сошла снежная лавина. Под удар попали пункт проката горнолыжного снаряжения и кафе.