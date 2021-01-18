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18.01.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

Накрыло волной

На курорте Домбай туристов настигла снежная лавина
Текст: Николай Грищенко (Черкесск) , Наталья Коротченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
В Карачаево-Черкесии во время сходы лавины попали отдыхавшие на Домбае туристы.

Утро понедельника на юге России началось с тревожно-снежных вестей: засыпало так, что в Ростовской и Волгоградской областях для очистки дорог применили военную технику: тепловые машины ТМ-59 "Змей Горыныч". А спасатели МЧС Карачаево-Черкесии экстренно начали предупреждать туристов в интернете и по СМС о лавиноопасности в горах выше 2000 метров, попросив отдыхающих воздержаться от прогулок. Но несчастье случилось. В 13.30 в центр управления кризисных ситуаций поступил звонок: на курорте Домбай сошла лавина, возможное количество пострадавших - от четырех до 12 человек.

Фото: iStock
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Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара с высоты 2700 метров. Под удар попали пункты проката горнолыжного снаряжения и кафе, в котором, к счастью, в это время не оказалось посетителей. На место выехало около 170 человек: спасатели, эксперты-криминалисты, следователи.

Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара с высоты 2700 метров

Пока озвучена предварительная причина чрезвычайного происшествия: сейсмическую волну могла вызвать другая лавина.

- Мы сегодня стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда, - заявил журналистам руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева. - Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, и она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника.

К этому моменту удалось установить, что восемь человек пострадали, а один - погиб.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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