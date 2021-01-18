После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС

В Карачаево-Черкесии региональное управление МЧС после схода лавины в Домбае организовало работу телефона "горячей линии" 8-8782-26-01-00.

На месте ЧП работает около 170 спасателей. С помощью металлических щупов они исследуют тело снежной лавины составляет около 300 метров, через каждые 30 минут работы объявляются "минуты тишины" - это позволяет услышать шевеления под толщей снега. Спасатели торопятся, так как в горах Карачаево-Черкесии идет снег, а температура воздуха ночью опустится до - 7 градусов мороза.

На место происшествия выехали представители СКР.

Представители администрации курортного поселка тем временем уточняют данные о количестве туристов и проверяют гостиницы. Отметим, что в период новогодних каникул курорт Домбай по данным министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР посетило около 75 тысяч человек.

Напомним, что лавина сошла около 13.30 минут на склоне горы Мусса-Ачитара. Под удар попало кафе и два пункта проката горнолыжного снаряжения. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно. Предположительно, что под толщей снега находятся трое туристов.