Сбежавший в Ярославле петербургский кот нашелся спустя пять месяцев

Кот Кузя (молодой черный метис мейн-куна), который в августе 2020 года сбежал в ярославском аэропорту Туношна, нашелся спустя пять месяцев. В ближайшее время он вернется к своим хозяевам в Санкт-Петербург.

Напомним, инцидент произошел 17 августа в самолете, который должен был отправиться рейсом Ярославль - Петербург.

По словам петербургской студентки, которой принадлежит кот, она оформила на своего питомца необходимые документы, оплатила провоз кота в самолете, а в аэропорту прошла все требующиеся проверки. Однако уже перед входом в самолет представители авиакомпании наотрез отказались перевозить кота в салоне, мотивируя тем, что его переноска слишком большая. Бортпроводница сказала, что отнесет кота в багажное отделение, но вскоре вернулась и сообщила: Кузя выбил дверцу переноски и сбежал.

Хозяева кота Анастасия и Владислав никуда не полетели и остались в Ярославской области в надежде найти кота. Они расклеивали объявления, размещали призывы о помощи в соцсетях, обходили территорию вокруг аэродрома. После безуспешных поисков молодым людям пришлось вернуться в Северную столицу без своего любимца.

Однако через пять месяцев после пропажи Кузя неожиданно нашелся. Как сообщает РИА Новости, на днях сотрудник аэропорта увидел его на крыше беседки своего дома. Вероятно, из-за холодов кот, который все это время бродил неизвестно где, решил перебраться поближе к людям. Кузю уже забрала к себе бабушка Анастасии, которая живет в Ростове. А скоро за ним прилетит из Петербурга и сама хозяйка. Хозяева безумно рады тому, что их питомец нашелся живым и здоровым.