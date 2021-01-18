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18.01.2021 16:35
Рубрика: Власть

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" зашел с деловым визитом в Алжир

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноименного государства. Российские моряки пробудут здесь до 20 января.

Фото: Пресс-служба Севмаша
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, это первое посещение иностранного государства с начала дальнего похода. В Алжире экипаж отдохнет, пополнит запасы воды и продовольствия. Никаких экскурсий не планируется из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

За время своего дальнего похода военные моряки посетят и другие государства Средиземноморского региона. Их цель - поддержание международного военно-морского сотрудничества.

В дальний поход экипаж корабля отправился 30 декабря прошлого года. "Адмирал Касатонов" уже прошел более четырех тысяч морских миль.

Справка "РГ"

"Адмирал Касатонов" - многоцелевой фрегат морской и океанской зоны проекта 22350. Построен на судостроительном предприятии в Санкт-Петербурге. 21 июля 2020 года на корабле торжественно подняли Андреевский флаг. "Адмирал Касатонов" вооружен 130-миллиметровой артиллерийской установкой, пусковыми установками для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". Имеет и комплекс противолодочного вооружения. На борту - вертолет Ка-27.

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