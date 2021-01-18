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18.01.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

В Карелии возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре в Петрозаводске троих взрослых людей и одного ребенка.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
В Татарстане двое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Дело завели по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пожар произошел поздно вечером 17 января в пятиэтажном доме в микрорайоне Ключевая. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, при тушении огня на первом этаже дома обнаружили тела двух погибших женщин и одного мужчины. Еще двух мужчин и трехлетнего ребенка госпитализировали. Но малыш при оказании реанимационных мероприятий скончался.

По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается. Отдельную проверку инициировала прокуратура республики.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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