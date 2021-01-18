В Карелии возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре в Петрозаводске троих взрослых людей и одного ребенка.

Дело завели по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пожар произошел поздно вечером 17 января в пятиэтажном доме в микрорайоне Ключевая. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, при тушении огня на первом этаже дома обнаружили тела двух погибших женщин и одного мужчины. Еще двух мужчин и трехлетнего ребенка госпитализировали. Но малыш при оказании реанимационных мероприятий скончался.

По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается. Отдельную проверку инициировала прокуратура республики.