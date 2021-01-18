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Рубрика: Происшествия

Метель и морозы вызвали транспортный коллапс в Ростове

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сильные морозы и снегопад спровоцировали резкое ухудшение дорожной ситуации. По данным автомобильных навигаторов, в донском мегаполисе обстановка на дорогах составляет девять баллов из десяти возможных.

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Из-за автомобильных аварий главные автомобильные трассы города - проспекты Стачки, Нагибина, Буденновский, Ворошиловский и улица Малиновского - оказались в заторах.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Северном жилом массиве, где из-за ремонта моста на улице Малиновского автомобилисты вынуждены добираться до Западного массива объездными дорогами через исторический центр Ростова.

Напомним, что из-за сильного снегопада и метели, при которой видимость снизилась до 1000 метров, администрация города и МЧС 15 января обратились к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте, а пожилых граждан - без необходимости не выходить на улицу. Для расчистки дорог задействовано 162 снегоуборочные машины.

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