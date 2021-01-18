В Крыму объявили о старте добровольной вакцинации от COVID-19

Новости

Найден способ определить риск осложнений и смерти от COVID-19 20:21
В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска 20:18
Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри 20:09
За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 19:57
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 19:50
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 19:47
В столице восстановлена работа "Авито" 19:45
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 19:43
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 19:33
Зюганов сделал прививку от коронавируса 19:26
В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19 19:15
Госдума 20 января рассмотрит запрет чиновникам иметь вид на жительство 19:13
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы" 19:07
В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 19:20
Рубрика: Общество

В Крыму объявили о старте добровольной вакцинации от COVID-19

Текст: Илья Изотов

Министерство здравоохранения Крыма заявило о старте добровольной вакцинации от COVID-19.

В Крыму продлили запрет на банкеты и массовые мероприятия

- Граждане, желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в поликлинику по месту жительства в телефонном режиме или через WhatsApp-приемную, - уточнили в Минздраве.

Крымчан вакцинируют от COVID-19 отечественной вакциной "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая проводится в два этапа (введение второго компонента через 21 день после первого).

Более подробно узнать о вакцинации можно по телефону горячей линии минздрава РК 8 800 733 33 12 или по номеру 122 Единой региональной информационно-справочной службы "122".

Ранее замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский заявил, что за 2021 год будут привиты около 60 процентов крымчан. Пока инъекции поставлены более чем 600 крымчанам, в основном медработникам, в том числе 150 человек получили уже и вторую дозу. До конца февраля на полуостров поставят 84 тысячи доз плюсом к уже 8000 имеющимся.

Сегодня же министерство цифрового развития РФ сообщило, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через Единый портал госуслуг. Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале. На стартовой странице необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму сервиса. С 31 января 2021 года станет доступна и отдельная спецформа записи на вакцинацию для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе при записи на второй этап вакцинации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы