В Крыму объявили о старте добровольной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Крыма заявило о старте добровольной вакцинации от COVID-19.

- Граждане, желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в поликлинику по месту жительства в телефонном режиме или через WhatsApp-приемную, - уточнили в Минздраве.

Крымчан вакцинируют от COVID-19 отечественной вакциной "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая проводится в два этапа (введение второго компонента через 21 день после первого).

Более подробно узнать о вакцинации можно по телефону горячей линии минздрава РК 8 800 733 33 12 или по номеру 122 Единой региональной информационно-справочной службы "122".

Ранее замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский заявил, что за 2021 год будут привиты около 60 процентов крымчан. Пока инъекции поставлены более чем 600 крымчанам, в основном медработникам, в том числе 150 человек получили уже и вторую дозу. До конца февраля на полуостров поставят 84 тысячи доз плюсом к уже 8000 имеющимся.

Сегодня же министерство цифрового развития РФ сообщило, что теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через Единый портал госуслуг. Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале. На стартовой странице необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму сервиса. С 31 января 2021 года станет доступна и отдельная спецформа записи на вакцинацию для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе при записи на второй этап вакцинации.