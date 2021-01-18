В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ

Сильные морозы, снегопады, метели, гололедица и налипание снега прогнозируются на юге европейской части России 18 и 19 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что в первой декаде на юге было очень тепло, но уже в понедельник температура сильно понизится. "Выпущено даже экстренное предупреждение, что в Крыму 18-19 января сильные морозы. Ночью будет -8…10. Это опасное явление", - цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, на юге европейской части России ожидаются также сильный снег, метель, гололедица, ветер порывами до 25 м/с. В республиках Северного Кавказа прогнозируется налипание мокрого снега.

Ранее сообщалось, что на Крещение в Московском регионе будет аномально холодно. По данным Гидрометцентра, ночью будет -21…23, по области до -26 градусов. Днем -12…14 градусов, а по области до -17. Такой температурный фон на семь градусов ниже нормы.