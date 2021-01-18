Решетников расскажет депутатам о ситуации с ценами на продукты

Министр экономического развития Максим Решетников 10 февраля выступит в Госдуме по ситуации с ценами на продовольственные товары. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания думского Совета.

В указанный день депутаты заслушают информацию министра экономического развития о ситуации с ценами - в первую очередь, на продовольственные товары, уточнил председатель ГД. "В конце прошлого года мы приняли закон, которым дали правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты, - напомнил он. - Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры".

Первоначально предполагалось, что данное мероприятие пройдет 20 января. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, решение о переносе было принято по просьбе правительства.

Володин также напомнил приоритеты нижней палаты входе весенней сессии, первое заседание которой состоится 19 января. По его словам, депутаты продолжат реализацию в законодательстве новых норм Конституции и Послания Президента Федеральному Собранию РФ.

Так, в первую пленарную неделю будет рассмотрен законопроект, который защищает права и законные интересы российских семей, а также законопроекты о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих.

"Кроме того, продолжим работу над законами, направленными на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов", - добавил Володин.