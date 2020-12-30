Правительство сможет самостоятельно регулировать цены на базовые продукты

Новости

В России появился закон о биологической безопасности граждан 14:19
Мишустин: Инвестпрограмма "РЖД" превышает 2 трлн рублей 14:19
На субсидирование авиабилетов для жителей ДФО выделят еще 5 млрд рублей 14:14
В Крыму оценили "адский" сценарий Украины для России 14:13
Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке "самых красивых лиц" 14:10
Губернатор Тульской области выразил недовольство результатами "Арсенала" 14:00
Названы лучшие аниме-сериалы 2020 года 13:58
Летевший в Карелию самолет совершил аварийную посадку в Калининграде 13:49
Сандра Буллок сыграет в романтическом боевике 13:34
Изменится ли порядок освидетельствования водителей с нового года 13:34
Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 13:34
"Дом 2" закрыли из-за убыточности 13:29
Турция и США создали рабочую группу по С-400 13:28
К запуску льготной аренды жилья готовы Кузбасс и Приморье 13:23
Президент РФ подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков 13:18
Бари Алибасов госпитализирован с сильными травмами 13:17
Песков: Практику применения закона о признании физлиц иноагентами проанализируют 13:16
МИД РФ расширил ответные санкции против Великобритании 13:16
Эксперты назвали причины ухода Honda с российского авторынка 13:14
В Испании назвали слово 2020 года 13:10
В Израиле выдают "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам 13:04
Великобритания отменяет пять антидемпинговых мер ЕС по товарам из РФ 13:00
В Бельгии шоколад и пиво объявили незаменимыми продуктами 13:00
Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники 12:55
Собянин и Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Подольск МЦД-2 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 13:19
Рубрика: Власть

Правительство сможет самостоятельно регулировать цены на базовые продукты

Текст: Татьяна Карабут
Для стабилизации розничных цен на социально значимые товары кабину дано право самостоятельно принимать решение, когда их регулировать. Закон об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

До этого правительство могло вмешиваться в ситуацию только тогда, когда цены в течение месяца повышались на 30%. Закон снимает это ограничение. Максимальный срок, на который кабмин будет устанавливать предельные цены, - три месяца.

Фото: iStock
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей

Список социально значимых продуктов определяет правительство. В него вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин возмутился повышением цен на продукты - в частности, подсолнечное масло и сахар. После этого правительство предприняло ряд мер по стабилизации цен на эти товары. Так, Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - дороже 46 рублей за кг. Кроме того, была повышена с 6,5 до 30% экспортная пошлина на подсолнечник. Для стабилизации цен на муку и хлеб введены вывозные пошлины на пшеницу, а для самих мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация на зерно и муку соответственно.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Президент Цены на продукты

Главное сегодня

Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
МИД РФ расширил ответные санкции против Великобритании
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие