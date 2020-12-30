Правительство сможет самостоятельно регулировать цены на базовые продукты

До этого правительство могло вмешиваться в ситуацию только тогда, когда цены в течение месяца повышались на 30%. Закон снимает это ограничение. Максимальный срок, на который кабмин будет устанавливать предельные цены, - три месяца.

Список социально значимых продуктов определяет правительство. В него вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин возмутился повышением цен на продукты - в частности, подсолнечное масло и сахар. После этого правительство предприняло ряд мер по стабилизации цен на эти товары. Так, Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - дороже 46 рублей за кг. Кроме того, была повышена с 6,5 до 30% экспортная пошлина на подсолнечник. Для стабилизации цен на муку и хлеб введены вывозные пошлины на пшеницу, а для самих мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация на зерно и муку соответственно.