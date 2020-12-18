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18.12.2020 09:45
Рубрика: Власть

Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат

Текст: Татьяна Карабут

Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Правила выплаты таких компенсаций утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) - более 3,6 млн рублей. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а основным региональным хлебопекарным предприятиям региона - повысить выпуск продукции, скорректировать цены на нее, что, безусловно, будет иметь положительный эффект для потребителей, уверен генеральный директор "Рыбинскхлебопродукта" (Ярославская область) Николай Горбачев.

Компенсация части затрат хлебопекам должна позволить избежать роста цен на хлеб, согласен руководитель "Буинского хлебозавода" (Республика Татарстан) Ленар Камалов. Он отметил, что в Татарстане уже действует компенсация Минсельхозпрода РТ за реализацию "Социальных хлебов": сельского, белого и Дарницкого, которая помогает сдерживать цены и оставаться производству рентабельным. Поддержка и на другие виды хлебов существенным образом поддержит производителей, считает хлебопек.

"В связи с ростом на расходную часть и необходимость сдерживания цен сейчас мы особо нуждаемся в поддержке государства. Субсидии позволят снизить себестоимость и поддержать рентабельность", - добавил директор предприятия "Хлебная усадьба" (Ленинградская область) Хачатур Сугян.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Путин: Цены на базовые продукты могут снизиться уже в ближайшие дни

"Ульяновскхлебпром" (Ульяновская область) недавно провел масштабную модернизацию оборудования, воспользовавшись поддержкой региональных властей, рассказала генеральный директор предприятия Фаина Самарцева. Сейчас выпускает качественно новую продукцию и вышло на более высокий уровень производительности. "Если мукомолов и хлебопеков поддержат федеральным рублем, мы сумеем сохранить высокое качество хлебобулочных изделий благодаря закупкам зерна лучших сортов и преодолеть сложный период, не повышая цену на стратегически важный продукт", - говорит она.

Напомним, за последние несколько дней правительство разработало и утвердило целый пакет мер по снижению цен на продовольствие. В частности, были повышены пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, предусмотрена поддержка для мукомолов, заключены специальные соглашения о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Цены на хлеб и зерно Цены на продукты

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