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18.01.2021 13:40
Рубрика: Экономика

Российские сельхозпроизводители предпочитают отечественные семена

Текст: Марина Володина
Развитие селекции и семеноводства вызывает большой интерес не только в академической среде, но и у практиков: руководителей крупных агрокомплексов и фермерских хозяйств. Траснформация этой отрасли, ее дальнейшая адаптация к рыночным механизмам позволит эффективнее решать вопросы продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности наших сельхозпроизводителей на мировом рынке.

Дискуссия, развернувшаяся на страницах "Российской газеты" после состоявшегося в редакции круглого стола с участием крупнейших ученых-селекционеров, затронула столь актуальные проблемы, что мы решили продолжить их обсуждение. Насколько сильна зависимость аграрного сектора от иностранной селекции и каковы перспективы импортозамещения в российском семеноводстве?

По мнению экспертов, доля зарубежных семян по отдельным агрокультурам достаточна высока, это создает риски для устойчивого увеличения объемов производства продуктов питания. Как сказал директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, отечественная наука должна обеспечить семенами высшей репродукции 75% потребности товаропроизводителей. Достижения селекционеров позволяют это сделать, но теоретические знания еще надо трансформировать в прикладную плоскость. Развитие селекции - во взаимодействии с бизнесом.

В 2019 году Министерству науки и высшего образования удалось создать 100 новых лабораторий, в основном в области селекции и молекулярно-генетической отрасли. В 2021 году планируется ввести в строй центр анализа геномов культурных растений. С 2022 года начнется строительство агробиотехнопарков, где будут сочетаться наука, образование и бизнес.

- Кроме того, мы уже создаем 35 селекционно-семеноводческих центров, - сказал Вугар Багиров. - В рамках реализации нацпроекта "Наука" запланировано вложить 3,5 миллиарда рублей в селекционно-семеноводческие центры.

Государство организовало все условия для работы ученых. Знания есть, получены селекционные формы, проблема в том, как их передать товаропроизводителям.

- Необходимо представлять наши селекционные достижения на мировом рынке, - считает Багиров. - Ничем не хуже наша селекция, чем иностранная, более того, гораздо лучше, так как она всегда проводилась адаптировано, зонально. В стране 550 аграрно-климатических зон, и каждое достижение ориентировано на определенную зону.

Руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений Отделения сельскохозяйственных наук РАН, директор федерального научного центра "ВИК имени В. Р. Вильямса" Владимир Косолапов подчеркнул, что сегодня РАН и Минобрнауки России прикладывают огромные усилия для улучшения работы селекционных учреждений.

- Когда я проанализировал, какие площади занимают семена, созданные нашими селекционными госучреждениями, то оказалось, что пшеница озимая занимает 87 %, яровая - 90%, ячмень - 70%, овес - 92%, рожь - 97%, тритикале - 96%. Рис - 100% наш, гречиха - наша, - утверждает академик Косолапов. - Есть проблемы по селекции гибридов сахарной свеклы, но за счет частно-государственного партнерства за один год количество сортов вырастет в 10 раз. Вся российская селекция ведется сегодня именно в государственных НИИ. Для предотвращения утраты контроля за семенным фондом надо определить условия деятельности зарубежных компаний в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории РФ.

- Для всех участников рынка сельскохозяйственных сортов растений важно создать равные условия работы на территории РФ, - говорит руководитель Самарского научного центра РАН Сергей Шевченко.

Директор федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова" Елена Хлесткина считает, что в мире сегодня стремятся перейти от интенсивного земледелия, которое имеет разрушительные экологические последствия, к экологичному. Открывать наш рынок для вчерашних технологий не имеет смысла.

Экономика

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