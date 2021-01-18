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18.01.2021 12:12
Рубрика: Легковые авто

Сколько нужно ездить для зарядки автомобильного аккумулятора

Текст: Майя Бирюкова
В морозы аккумулятор - одно из наиболее проблемных мест автомобиля, особенно если батарея не новая. Для того, чтобы полноценно ее зарядить, нужно проехаться по дорогам и накопить достаточно энергии, чтобы машина завелась на следующей день.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как правильно это сделать? Большинство водителей знает, что на холостых оборотах зарядить аккумулятор не выйдет. Для полноценного насыщения ему необходим постоянный ток на клеммы, напряжение должно быть в районе 14 В.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Сделать это можно при помощи переносного устройства или за счет собственного источника тока - генератора. Он функционирует благодаря валу двигателя. Чем больше обороты мотора, тем больше энергии вырабатывается.

Для батареи может не хватить энергии в том случае, если многочисленные опции автомобиля тянут ток на себя. Электроника переведет энергию на обеспечение опций машины, а не на зарядку аккумулятора. Поэтому холостые обороты - это не вариант.

Если аккумулятор заполнен, то регулятор, через который поступает ток, выключается процесс зарядки, пишет aif.ru. Нужно запомнить, что на вал генератора должно поступать больше энергии, чем это бывает на холостых оборотах. Поэтому нужно будет отправиться в поездку, причем достаточно интенсивную.

Сколько по времени придется ездить? Зимой аккумулятор зарядится полностью при поездке в 1,5-2 часа со скоростью выше 100 км/ч. Летом - в полтора раза быстрее. Это связано с работой климатической установки, которая забирает много энергии.

Кроме температуры за бортом на процесс зарядки влияет состояние самого аккумулятора, исправность электропроводки, а также нагрузка на генератор от других потребителей энергии.

Вывод: если зимой машину удалось завести с трудом, то не нужно глушить двигатель после нескольких минут на холостом ходу. Придется проехать 150-200 километров и загрузить генератор оборотами мотора более 2 тысяч.

#авто