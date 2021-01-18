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Рубрика: В мире

Свыше 95 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов (95 003 533). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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Чаще всего заражаются жители США, где положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 23 миллиона 928 тысяч 643 человека. На втором месте по числу заболевших Индия, в этой стране 10 миллионов 557 тысяч 985 подтвержденных случаев. На третьем - Бразилия, где коронавирусом заразились 8 миллионов 488 тысяч 099 жителей страны.

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен. Об этом в интервью "РГ" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Исследования показывают, что большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов. Этот инфекционный период может быть дольше у тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме, пояснила Вуйнович. Рекомендации ВОЗ о периоде карантина основаны на имеющейся информации об инкубационном периоде: средний составляет пять-шесть дней с верхней границей в две недели.

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