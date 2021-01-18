Трамп планирует помиловать около 100 человек

Действующий президент США Дональд Трамп в свои последние дни в качестве главы государства намерен помиловать около 100 человек или смягчить им наказание. Как передает CNN, в воскресенье в Белом доме был согласован список тех, кто получит от Трампа прощальный подарок.

Как отмечает телеканал, нынешний президент США хотел объявить о помилованиях еще неделю назад, но из-за беспорядков в Вашингтоне эти планы были отложены. Предполагается, что в список счастливчиков вошел ряд политических союзников Трампа. Однако точно об этом станет известно только 19 января, когда официально будет озвучено данное решение.

В то же время американские СМИ гадают, включит ли Трамп себя, своих друзей и родственников в список помилованных. Дело в том, что президентское помилование в США обжалованию не подлежит, чем и пользовались многие главы государства, чтобы помочь своим политическим сторонникам.

Как стало известно, советники Трампа призывают его не давать помилование самому себе, чтобы он не казался в чем-то виновным. Кроме того, предлагается не проявлять сочувствия тем, кто штурмовал Капитолий 6 января. По мнению одного из союзников президента-республиканца сенатора Линдси Грэма, "это было бы неправильно".

Поскольку список еще может быть изменен, в Белом доме идет борьба за включение в него тех или иных лиц. По некоторым данным, стоимость услуги лоббистов доходит до нескольких десятков тысяч долларов.

Также предпринимаются попытки воздействовать через СМИ. WikiLeaks обратилась к американским журналистам с просьбой помочь добиться помилования для Джулиана Ассанжа.