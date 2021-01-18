Вашингтон в ожидании протестов превратился в вооруженную крепость

Новости

Пушков предсказал превращение США в страну белого меньшинства 08:20
Число жертв стихийных бедствий в Индонезии увеличилось до 96 08:06
Вьетнам в два раза увеличит поставки кофе в другие страны 07:58
Где в 2021 году деньги могут заработать по-максимуму 07:52
Жительница Бурятии выдумала ограбление, чтобы избежать штрафа 07:08
Свыше 95 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 06:46
Второй черный ящик с упавшего в Индонезии Boeing-737 пока не нашли 06:32
Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний 05:56
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram 05:52
Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года 05:45
Конгрессмены начали собственное расследование беспорядков в Капитолии 05:23
СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц 05:10
Около 300 российских военных направлены в сирийскую провинцию Хасеке 05:06
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ 04:55
Алжир ожидает в январе 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" 04:24
Канцлер Австрии объявил о продлении жесткого карантина 04:21
Биолог оценила идею введения прививочных паспортов при коронавирусе 03:58
Вильфанд: Аномальный холод ожидает столичный регион на Крещение 03:49
В Польше ученики младших классов вернутся к очному обучению 03:02
В Словакии ужесточили правила для выхода из дома 02:59
Врач назвал фактор, на 250% повышающий риск заражения коронавирусом 02:51
Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире в Петрозаводске 02:43
Бомбардировщики США провели патрулирование на Ближнем Востоке 02:34
В России началась массовая вакцинация от COVID-19 01:58
Вооруженные американцы вышли на митинги в нескольких штатах 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
18.01.2021 07:08
Рубрика: В мире

Вашингтон в ожидании протестов превратился в вооруженную крепость

Текст: Максим Макарычев
Вашингтон, округ Колумбия, в ожидании протестов превратился в настоящую вооруженную крепость. Меры безопасности в столице США и других американских городах были усилены после того, как ФБР предупредило о возможных вооруженных протестах в Вашингтоне и во всех столицах штатов перед вступлением в должность избранного президента Джо Байдена.
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Подготовка к инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, и опасения новых беспорядков парализовали некоторые районы города до беспрецедентной степени. Белый дом и Капитолий огорожены забором и бетонными барьерами. Правительственный квартал и Национальная аллея, удлиненная парковая зона в центре столицы, огорожены и разделены на зоны, которые сложно или даже невозможно пройти.

Фото: AP Photo/John Minchillo
Почтовая служба США убрала ящики в крупных городах перед инаугурацией

На большинстве дорог, которые ведут в центр американской столицы, устроены КПП, на которых проверяют каждый автомобиль. В пятницу на контрольно-пропускном пункте был задержан мужчина с оружием, боеприпасами и поддельными документами для доступа на инаугурацию. В субботу его отпустили из полицейского участка под подписку о невыезде, без предъявления обвинений.

Ожидается, что в начале недели в Вашингтон прибудут около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии со всей страны. Представители министерства обороны США сообщили Associated Press, что эти военные будут проверены ФБР, чтобы предотвратить любую угрозу атаки во время церемонии инаугурации.

Мэр города Мюриэл Баузер попросила жителей и гостей Вашингтона понять ситуацию. "Мы несем особую ответственность за обеспечение мирной передачи власти в нашей стране", - сказала Баузер. В городе также закрыто 12 станций метро, а со вторника на мостах через реку Потомак больше не будут проезжать автомобили. Демонстрации и митинги будут возможны только в обозначенных местах и только при участии небольшого количества людей. Вашингтонцам, однако, придется приспосабливаться к длительным изменениям в городе. "Мы сосредоточимся на 20 и 21 января, а также на каждом дне после этого", - сказала Баузер.

Более трети губернаторов тем временем призвали Национальную гвардию защитить свои столицы и помочь местным правоохранительным органам. В некоторых штатах власти объявили чрезвычайное положение, а другие закрыли свои столицы для публики до инаугурации Байдена. Некоторые законодательные органы также отменили заседания или сократили свою работу на предстоящую неделю.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File
В Facebook запретили анонсы мероприятий перед инаугурацией Байдена

Еще до насилия в Капитолии некоторые государственные учреждения штатов стали мишенью для вандалов и разгневанных протестующих. Весной прошлого года вооруженные демонстранты вошли в Капитолий Мичигана, чтобы выразить протест против карантина, связанного с коронавирусом. Люди, разгневанные смертью Джорджа Флойда в результате действий офицера полиции Миннеаполиса 25 мая 2020 года, осквернили Капитолии в нескольких штатах, включая Колорадо, Огайо, Техас и Висконсин. В прошлом месяце толпы в Орегоне ворвались в Капитолий в Салеме, чтобы протестовать против его закрытия для публики во время специальной законодательной сессии, посвященной мерам по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в результате осады Капитолия США в Вашингтоне погибли офицер полиции и еще четыре человека. За участие в беспорядках арестовано более 125 человек.

Между тем

В воскресенье в США был арестован чиновник округа Нью-Мексико и основатель группы Cowboys ("Ковбои") за Трампа, поклявшийся вернуться в Вашингтон после беспорядков в Капитолии и повесить флаг Конфедерации на столе спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает АР со ссылкой на представителей ФБР. Комиссар округа Отеро Куй Гриффин обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий США. Согласно судебным документам, Гриффина видели в толпе, пробравшейся в запретную зону здания конгресса. Однако, сам Гриффин заявил, что оставался на ступенях Капитолия. Он также сообщил, что планирует поехать с огнестрельным оружием в Вашингтон на инаугурацию Байдена, чтобы "отстаивать интересы нашей страны и наши свободы".

В мире США

Главное сегодня

СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц
Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Врач назвал фактор, на 250% повышающий риск заражения коронавирусом
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"