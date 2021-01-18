Вашингтон в ожидании протестов превратился в вооруженную крепость

Вашингтон, округ Колумбия, в ожидании протестов превратился в настоящую вооруженную крепость. Меры безопасности в столице США и других американских городах были усилены после того, как ФБР предупредило о возможных вооруженных протестах в Вашингтоне и во всех столицах штатов перед вступлением в должность избранного президента Джо Байдена.

Подготовка к инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, и опасения новых беспорядков парализовали некоторые районы города до беспрецедентной степени. Белый дом и Капитолий огорожены забором и бетонными барьерами. Правительственный квартал и Национальная аллея, удлиненная парковая зона в центре столицы, огорожены и разделены на зоны, которые сложно или даже невозможно пройти.

На большинстве дорог, которые ведут в центр американской столицы, устроены КПП, на которых проверяют каждый автомобиль. В пятницу на контрольно-пропускном пункте был задержан мужчина с оружием, боеприпасами и поддельными документами для доступа на инаугурацию. В субботу его отпустили из полицейского участка под подписку о невыезде, без предъявления обвинений.

Ожидается, что в начале недели в Вашингтон прибудут около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии со всей страны. Представители министерства обороны США сообщили Associated Press, что эти военные будут проверены ФБР, чтобы предотвратить любую угрозу атаки во время церемонии инаугурации.

Мэр города Мюриэл Баузер попросила жителей и гостей Вашингтона понять ситуацию. "Мы несем особую ответственность за обеспечение мирной передачи власти в нашей стране", - сказала Баузер. В городе также закрыто 12 станций метро, а со вторника на мостах через реку Потомак больше не будут проезжать автомобили. Демонстрации и митинги будут возможны только в обозначенных местах и только при участии небольшого количества людей. Вашингтонцам, однако, придется приспосабливаться к длительным изменениям в городе. "Мы сосредоточимся на 20 и 21 января, а также на каждом дне после этого", - сказала Баузер.

Более трети губернаторов тем временем призвали Национальную гвардию защитить свои столицы и помочь местным правоохранительным органам. В некоторых штатах власти объявили чрезвычайное положение, а другие закрыли свои столицы для публики до инаугурации Байдена. Некоторые законодательные органы также отменили заседания или сократили свою работу на предстоящую неделю.

Еще до насилия в Капитолии некоторые государственные учреждения штатов стали мишенью для вандалов и разгневанных протестующих. Весной прошлого года вооруженные демонстранты вошли в Капитолий Мичигана, чтобы выразить протест против карантина, связанного с коронавирусом. Люди, разгневанные смертью Джорджа Флойда в результате действий офицера полиции Миннеаполиса 25 мая 2020 года, осквернили Капитолии в нескольких штатах, включая Колорадо, Огайо, Техас и Висконсин. В прошлом месяце толпы в Орегоне ворвались в Капитолий в Салеме, чтобы протестовать против его закрытия для публики во время специальной законодательной сессии, посвященной мерам по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в результате осады Капитолия США в Вашингтоне погибли офицер полиции и еще четыре человека. За участие в беспорядках арестовано более 125 человек.

Между тем

В воскресенье в США был арестован чиновник округа Нью-Мексико и основатель группы Cowboys ("Ковбои") за Трампа, поклявшийся вернуться в Вашингтон после беспорядков в Капитолии и повесить флаг Конфедерации на столе спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает АР со ссылкой на представителей ФБР. Комиссар округа Отеро Куй Гриффин обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий США. Согласно судебным документам, Гриффина видели в толпе, пробравшейся в запретную зону здания конгресса. Однако, сам Гриффин заявил, что оставался на ступенях Капитолия. Он также сообщил, что планирует поехать с огнестрельным оружием в Вашингтон на инаугурацию Байдена, чтобы "отстаивать интересы нашей страны и наши свободы".