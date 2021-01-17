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17.01.2021 02:29
Рубрика: В мире

Мужчину арестовали у Капитолия с пистолетами и 509 патронами

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Вашингтона задержала человека возле Капитолия США с пистолетами и фальшивыми удостоверениями о проходе на инаугурацию. Мужчина, который, как предполагается, приехал из Вирджинии в Вашингтон, подъехал к Капитолию на своем автомобиле, когда его остановила полиция. При обыске стражи порядка нашли у него два пистолета и 509 патронов, сообщает ВВС.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu, File
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Полиция сейчас пытается установить его мотив. Арест произошел в тот момент, когда все 50 американских штатов находятся в состоянии повышенной готовности к возможным протестам в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Военные рассредоточены по всей стране, чтобы предотвратить повторение осады Капитолия, случившейся шестого января в американской столице. Тем временем в самом Капитолии усилены меры безопасности, а количество охранников, которые будут размещены в здании ко Дню инаугурации, увеличено с 20 до 25 тысяч. В пятницу, 15 января, возле Капитолия был установлен периметр безопасности, опоясывающий здание конгресса.

В спецслужбах между тем больше обеспокоены возможностью нападения не в результате протестов, а в стиле так называемого "одинокого террора", особенно с использованием транспортного средства или, возможно, какого-либо управляемого дистанционного оружия. В этой связи на улицах, ведущих к Капитолию, будут установлены блокпосты, а полиция будет проверять каждый автомобиль, въезжающий в центр города. Команда Байдена уже попросила американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на инаугурацию из-за пандемии. Местные власти заявили, что люди должны наблюдать за мероприятием удаленно.

В воскресенье, 17 января, как ожидается, может пройти ряд протестных акций после сообщений в поддерживающих Трампа и ультраправых интернет-сетях. Радикалы якобы призвали к вооруженным демонстрациям в этот день. Вместе с тем некоторые активисты сказали своим сторонникам не приходить на акции, ссылаясь на усиленную безопасность или утверждая, что запланированные мероприятия являются на самом деле "полицейскими ловушками".

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