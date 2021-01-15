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15.01.2021 09:40
Рубрика: В мире

СМИ: Репетицию инаугурации Байдена перенесли на сутки в целях безопасности

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена состоится 18 января, а не 17-го, как планировалось изначально. Решение о ее переносе на сутки было принято по соображениям безопасности, сообщает Politico.

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Пока ни комитет по инаугурации, ни Секретная служба, ни Объединенный комитет Конгресса не прокомментировали изменения. Однако ранее ФБР предупредило о возможных вооруженных акциях протеста во всех американских штатах в ближайшие выходные. И чиновники встревожены ростом угроз в связи с приближающейся церемонией инаугурации

После беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе сотрудники службы безопасности заблокировали комплекс Капитолия. Как ожидается, для обеспечения безопасности во время самой церемонии Нацгвардия направит в столицу США более 20 тысяч военных. Уже сейчас ее представители охраняют Капитолий, впервые со времен Гражданской войны в США.

В связи с повышением требований к безопасности также отменилась железнодорожная поездка Байдена и его команды в Вашингтон. Решение было принято после встречи избранного президента США с представителями спецслужб.

Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS
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Ранее, 6 января, накануне утверждения законодателями победы Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа, складывающего президентские полномочия. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений есть погибшие и пострадавшие. По словам главы ФБР Кристофера Рэя, сотрудники правоохранительных органов задержали около 100 и еще идентифицировали около 200 участников беспорядков у здания Капитолия.

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