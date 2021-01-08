Смерть и ненависть в Капитолии

Исполняющий обязанности прокурора Вашингтона Майк Шервин заявил, что его офис рассмотрит возможность предъявления обвинений любому, кто участвовал "в нападении на Капитолий", сообщает NBC News. Когда его спросили, может ли этот список включать президента Трампа за то, что он "побудил толпу" двинуться к конгрессу, Шервин не исключил этого. Он признал, что в толпе на митинге Трампа находились "агенты в штатском", которые, по его словам, "контролировали ситуацию".

Тысяча долларов за фотографию

Это не имеющее аналогов в современной американской истории дело взяло под свой контроль Федеральное бюро расследований. ФБР призвало общественность "помочь выследить бунтовщиков Капитолия". На сайтах силовых ведомств обнародованы фотографии протестующих. "Такса" тому, кто позвонит в органы и сообщит "важную информацию" - тысяча долларов за каждого опознанного на снимке.

Тем временем СМИ рассказали о мужчине, который позировал, положив ногу на стол в рабочем кабинете спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Ричард Барнетт, которого СМИ прозвали "бунтарь Капитолия", один из тех, кто оказался "лишним человеком" в сегодняшней Америке с ее чрезмерной толерантностью и приоритетом для меньшинств, будь то офис или школа. Обычный работяга, независимый подрядчик по стеклу и остеклению в Граветте, штат Арканзас, он лишился средств к существованию во время пандемии. Однако оказался в числе счастливчиков: получил в апреле прошлого года ссуду в размере 9300 долларов в рамках программы, направленной на то, чтобы помочь малым предприятиям пережить кризис и продолжать платить зарплату сотрудникам. В своем заявлении на получение ссуды 60-летний Барнетт сказал, что заем "поможет ему сохранить одну работу", предположительно его собственную. Расчет ссуды был основан на общих расходах на годовую заработную плату Барнетта на его предприятии в размере 44 640 долларов. В интервью The New York Times он признался, что специально ворвался в офис Пелоси и оставил ей "неприятную записку".

С митинга в тюрьму

По словам Шервина, министерство юстиции ожидает, что поиск подозреваемых продлится весь год. Следователи также изучают, не были ли украдены секретные материалы или предметы национальной безопасности со столов членов конгресса, включая электронное оборудование и документы. В ходе беспорядков пострадали 56 сотрудников правоохранительных органов.

В Вашингтоне по делу о "нападении на Капитолий" были задержаны 68 человек, в том числе восемь женщин. Им уже предъявлены различные обвинения. Например, Марк Леффингуэлл обвиняется в посягательстве на чужую собственность, нападении на сотрудника федеральных правоохранительных органов, а также в насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия. В обвинительных документах говорится, что он пытался протиснуться мимо офицера полиции Капитолия и несколько раз ударил его кулаком, сообщает NBC News. Теперь мужчине грозят минимум 30 лет тюрьмы.

Кристофер Альбертс обвиняется в ношении пистолета и боеприпасов на территории Капитолия. В обвинительных документах говорится, что Альбертс "медленно подчинялся командам покинуть этот район из-за комендантского часа". Также подчеркивается, что мужчина пытался бежать, но был задержан. На допросе он сказал, что носит пистолет для защиты и "не намеревался использовать огнестрельное оружие, чтобы причинить кому-либо вред". Мужчине также грозит длительный срок тюремного заключения.

"Козлов отпущения" найдут в самом Капитолии?

В том, что власть будет проводить показательные "порки", сомневаться не приходится. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, тот самый, что вместе с Пелоси инициировал в 2019 году импичмент Трампу, заявил, что, если сержант сената по оружию Майкл Стенджер не освободит свою должность к тому времени, когда Шумер станет лидером большинства, он его уволит. Без суда и следствия. Сержант по оружию выполняет функции протокольного и главного офицера правоохранительных органов в верхней палате, а также является главным административным руководителем большинства вспомогательных служб в сенате.

Но, похоже, роль "главного козла отпущения" уготована начальнику полиции Капитолия. Пелоси, уязвленная тем, что "незваные гости" посидели сразу в двух ее креслах - кабинете и в зале заседаний, в четверг призвала к отставке Стивена Сунда, начальника полиции Капитолия. Она сказала, что ничего о нем не слышала после беспорядков. "Произошел провал в руководстве полиции Капитолия. Я думаю, что это мистер Сунд - он даже не звонил нам с тех пор, как это произошло", - сказала она во время пресс-конференции. Пелоси также сообщила, что получила уведомление о том, что Пол Ирвинг, сержант по оружию палаты представителей, подаст заявление об отставке. О бездействии других силовых структур Пелоси предпочла умолчать.

Смерть патриота

Тем временем стало известно, кто погиб во время трагических событий в Капитолии. Имя 35-летней Эшли Бэббит теперь известно всему миру. Она единственная, скончавшаяся от пулевого ранения. Остальные трое умерли из-за проблем с сердцем.

Кевину Гресону, жителю Афин, штат Алабама, который умер от сердечного приступа, было 55 лет. "Кевин был сторонником президента Трампа и посетил мероприятие 6 января 2020 года, чтобы продемонстрировать ему свою поддержку, - говорится в заявлении семьи Гресона. - Он прибыл сюда не для того, чтобы участвовать в насилии или беспорядках. У Гресона остались жена и дети. Его семья сказала, что у него было высокое кровяное давление.

Симпатичная женщина, застреленная полицией во время осады Капитолия, по былым американским меркам украшала бы передовые полосы газет по другому поводу. Она из тех, кто "сделал себя сам". Воплощение американской мечты. Простая девчушка из американской глубинки, ставшая военнослужащей ВВС США. За плечами 14-летний стаж службы и четыре зарубежные командировки, в том числе в Ирак и Афганистан. С учетом этих миссий ранний выход на пенсию. С мужем уехала в Сан-Диего, где занималась бизнесом до тех пор, пока пандемия не ударила по таким предпринимателям, как она. В Twitter Бэббит назвала себя ветераном и патриотом. Ее аккаунт в социальных сетях заполнен заявлениями о поддержке Трампа и осуждении итогов ноябрьских президентских выборов. Она также, как и Гресон, искала опору в Трампе, но нашла пулю в Капитолии. Выстреливший в нее офицер отправлен в административный отпуск.

Все мертвые и обвиняемые - жители той самой классической американской глубинки, воспетой американскими классиками "одноэтажной Америки". Той самой, о которой забыл раздираемый политическими распрями Вашингтон с его преклонного возраста, оторванной от жизни элитой.