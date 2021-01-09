Опубликовано видео убийства Эшли Бэббит в здании Капитолия

В Сети опубликовано видео стрельбы в здании Капитолия США, в результате которой погибла Эшли Бэббитт. Полицейский выстрелил практически в упор, когда она попыталась попасть внутрь здания. Женщина от полученного ранения умерла в больнице. Полицейский отстранен от службы на время расследования инцидента. (Видео с возрастным ограничением 18+).

Бэббит была сторонницей нынешнего президента США республиканца Дональда Трампа, 14 лет служила в ВВС, четыре раза была в зарубежных командировках, в том числе на Ближнем Востоке.

Babbitt attempted to climb through a broken window on the door. On the other side, a Capitol police officer trained his pistol on her and fired a single shot.



The shooting was captured in at least 4 videos. pic.twitter.com/Iycqa9bpml — Bellingcat (@bellingcat) January 8, 2021

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США устроили беспорядки в центре Вашингтона. Часть митингующих ворвалась в здание Капитолия, где проходило обсуждение итогов выборов главы государства. Заседание было приостановлено на несколько часов.