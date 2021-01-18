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18.01.2021 03:57
Рубрика: В мире

Ученые рассказали о новой опасности в свете пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Об инфекционных вспышках в коронавирусных стационарах предупреждают медики по всему миру.

Фото: Istock
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Как объяснил газете "Известия" заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах, хорошо оснащенных необходимыми для этого приборами. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.

Ситуация осложняется тем, что грибок приобрел устойчивость к ряду имеющихся препаратов. Чтобы не допустить массового распространения, ученые говорят о необходимости строго контролировать очаги таких инфекций.

Ранее американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие десять лет. Ученые утверждают, что за этот период SARS-CoV-2 станет эндемическим вирусом, а человек, переболевший им в детстве в легкой форме, получит иммунитет на всю жизнь.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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