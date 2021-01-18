В новом поколении Volkswagen Multivan станет длинным и приземистым

Издание Motor1 опубликовало фото рабочего прототипа Volkswagen Multivan следующего поколения T7 - машину с минимальным количеством маскировочной пленки засняли во время дорожных испытаний в условиях зимы на дорогах Швеции.

Модель придет на смену нынешнему Multivan T6, который выпускается с 2015 года, но на самом деле является глубоко модернизированной версией T5, производившегося с 2003 года. То есть конструкции текущей модели уже 18 лет.

Утверждается, что T7 создается с чистого листа, поэтому у него полностью новый кузов. Судя по фото, по сравнению с нынешней моделью он более длинный и приземистый. Также обратите внимание на укороченный капот и треугольные окошки спереди. То есть машина будет восприниматься как более легковая модель, чем нынешний Multivan, выполненный в форм-факторе микроавтобусов.

Технической информации о грядущей новинке пока нет. Ожидается широкая гамма из бензиновых, дизельных и гибридных версий. В основе автомобиля - переднеприводная модульная платформа Volkswagen MQB.

В России нынешний Multivan T6.1 стоит от 3 609 700 рублей.