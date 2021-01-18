В Петербурге подростка арестовали за убийство матери и дяди

В Петербурге арестован 17-летний юноша, который обвиняется в убийстве матери и дяди. Сам молодой человек был задержан на месте преступления и своей причастности к смерти родственников не отрицал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, учитывая сторона следствия изначально ходатайствовала об аресте юноши, учитывая характер преступления. В частности, на теле дяди судмедэксперты насчитали 16 ножевых ранений, на теле матери - 20.

Сам подросток нигде не работает, не учится, часто выпивает, соседи характеризуют его отрицательно. Следователи полагают, что подросток мог бы хотеть скрывться.

В свою очередь молодой человек заявил, что совершать преступления не намерен и просил его не арестовывать. Тем не менее, суд посчитал необходимым согласиться с позицией следователя. Ближайшие два месяца юноша проведет под арестом.