В России выберут лучшие предприятия

Объявлен конкурс на соискание премий правительства РФ в области качества 2021 года. Они присуждаются ежегодно организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В этом году премия будет вручаться уже в 25-й раз.
"Сейчас главным условием успешности компаний становится завоевание доверия потребителей. Предприятия проводят работу по внедрению инноваций, освоению прорывных технологий, модернизации производственных процессов и цифровизации", - ранее отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров.