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19 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества

Опубликован 19 января 2021 г.

Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества информирует об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 2021 года

Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Во всех развитых странах премии качества являются базовым инструментом роста конкурентоспособности экономики и повышения производительности труда.

Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами лучших практик управления бизнес-процессами.

Комплекс работ по организации проведения конкурса осуществляет секретариат Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества. Функции секретариата Совета выполняет автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество).

Критерии присуждения премии и порядок проведения конкурса 2021 года устанавливаются в Руководстве для организаций - участников конкурса.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, могут ознакомиться с Руководством для организаций - участников конкурса 2021 года на сайте Роскачества. Более подробную информацию можно получить по телефону (495) 777-43-12, доб. 211, 158, 144.

Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества