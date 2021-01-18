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Рубрика: Происшествия

В Следственном комитете России озвучили законодательные инициативы

Текст: Наталья Козлова

Заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко в интервью "Известиям" озвучила три законодательных предложения своего ведомства.

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Елена Леоненко высказывает важное предложение - надо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о "сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска, но сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения" в гражданский суд. Проще говоря, если следствие соглашается, что гражданину, предприятию или государству злоумышленники должны, оно не будет после расследования отправлять потерпевших еще и в суд. На такую процедуру уходит слишком много времени. По мнению генерала, это позволит исключить возможность для виновных спрятать имущество с момента вступления приговора суда в законную силу до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Кроме этого СК считает необходимым усилить уголовную ответственность для физических лиц. Имеется в виду следующая ситуация - сегодня, если юридическое лицо не заплатило налоги на крупную сумму, то ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца.

В качестве примера Леоненко привела ситуацию, когда в 2015 году Усть-Илимский городской суд Иркутской области был вынужден в связи с истечением срока давности прекратить уголовное дело по обвинению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов за 2010-2012 годы в сумме 125,6 миллиона рублей. В случае с уходом организации от налогообложения на такую же сумму до истечения срока давности оставалось бы еще восемь лет.

И последнее. Сегодня налоговики отправляют материал следователю только в том случае, если должник добровольно не возместил ущерб в течении двух месяцев. В СК считают, что это очень долго. Надо как только схема ухода от налогов вскрыта- отправлять материалы в СК сразу. Иначе за два месяца можно просто уничтожить все документы и спрятать имущество.

Происшествия Преступления Экономика Финансы Налоги Правительство Следственный комитет

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