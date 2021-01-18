В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram

Американская некоммерческая организация под названием "Коалиция за более безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений, пишет Washington Post.

Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США шестого января. Иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии. В нем компания настаивает, что публикуя такой контент Telegram нарушает правила магазина приложений Apple, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Telegram стал вторым приложением по популярности в США. С шестого по десятое января мессенджер скачали более 545 тысяч раз. В качестве причин, называли блокировку страниц президента США Дональда Трампа в американских социальных сетях Facebook, Twitter, Parler, а также изменения в политике конфиденциальности WhatsApp, согласно которой соцсеть, как часть компании Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе.