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12.01.2021 10:31
Рубрика: В мире

Telegram стал вторым приложением по популярности в США

С 6 по 10 января мессенджер Telegram был скачан более 545 тысяч раз, став, по данным на минувшее воскресенье, вторым по популярности приложением в США.

Как сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower, это произошло после блокировки президента США Дональда Трампа в американских социальных сетях Facebook, Twitter, а также популярной среди его сторонников Parler.

Фото: AP Photo/Sue Ogrocki
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Кроме того, как указывает издание, число скачиваний Telegram увеличилось и из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp, согласно которой WhatsApp, как часть компании Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе.

Напомним, 9 января Twitter сообщила, что немедленно и на постоянной основе заблокировала личный аккаунт Дональда Трампа, обвинив его в нарушении правил, запрещающих восхвалять насилие. Данное решение было принято на фоне напряженной обстановки в США и "всплеска мирового обсуждения" штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.

В мире США Общество СМИ и соцсети

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